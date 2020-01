▷ L’actrice Gabriela Goldsmith reçoit son deuxième doctorat

Gabriela Goldsmith

L’actrice, diplômée de l’UNAM en tant que chirurgien dentiste, a deux doctorats et une maîtrise.

L’actrice Gabriela Goldsmith a obtenu son deuxième doctorat et possède également une maîtrise en innovation sociale et un doctorat universitaire en responsabilité sociale.

L’actrice à cette occasion par Merit Honoris Causa, par l’Université du Nord de Tamaulipas pour son travail de militante et son travail avec la population en situation d’extrême pauvreté, car depuis plusieurs années, elle a développé un programme innovant d’inclusion sociale de cette population, en tant que modèle prototype intégral que le gouvernement fédéral du Mexique pourrait reproduire.

Le travail de Goldsmith est basé sur les zones métropolitaines de la mégalopole du Mexique, en tant que programme d’inclusion sociale avec sa propre méthodologie pour sauver la population dans la rue ou l’extrême pauvreté, que la population qui sauve, le micro emploie avec une expérience durable et écologique , et signe également un engagement à prendre soin du papillon monarque, en créant une synergie avec les mêmes jeunes en situation de rue, qui s’occupent des papillons monarques, et à leur tour ont un logement décent, des études et un emploi en tant que micro-entrepreneurs, à partir de d’en dessous de la pyramide sociale dans les cas d’enfants en situation ou à risque de rue.

Gaby Goldsmith porte actuellement des projets efficaces similaires tels que Urban Orchards et des projets technologiques avec Cisco Systems de México, où il les concentre sur la même population urbaine jeune.