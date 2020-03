▷ Lady Gaga a quitté le vice de la cigarette

Lady gaga

La chanteuse est venue fumer jusqu’à 40 cigarettes par jour, mais elle a échappé au vice.

Lady Gaga a arrêté de fumer! La chanteuse fumait environ 40 cigarettes par jour, mais maintenant elle a finalement réussi à abandonner cette triste habitude et n’a que raison de célébrer cette réussite.

Elle a avoué lors d’une interview avec Zane Lowe pour New Music Daily d’Apple Music que c’était très difficile, mais elle a réussi:

«Je ne fume plus, mais je fumais 40 cigarettes par jour. Je jure sur ma vie que je ne fume pas. J’ai arrêté de fumer complètement (…) c’était très difficile. Si vous ne fumez pas, ne fumez pas! Parce que cesser de fumer est pire. C’est très brutal. Et je ne fumerai plus jamais parce que je pense avoir vu Jésus pendant une semaine entière. C’était horrible! », Dit-il.

On ne sait pas encore si la décision de Gaga d’arrêter de fumer a à voir avec sa nouvelle relation avec l’homme d’affaires Michael Polansky, 36 ans, PDG de Parker Group.