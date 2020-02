▷ Lady Gaga confirme qu’elle a une nouvelle romance

Instagram @ladygaga

La chanteuse a déclaré officiellement qu’elle avait un nouveau partenaire, bien qu’elle n’ait pas révélé le nom de son garçon.

Lady Gaga a confirmé qu’elle sortait avec le PDG du groupe Parker et diplômé de l’Université Harvard Michael Polansky, officialisant son histoire d’amour.

La chanteuse a été vue en train d’embrasser un homme identifié comme l’homme d’affaires et philanthrope sur le balcon d’un hôtel à Miami, en Floride, avant sa représentation avant le Super Bowl samedi 1 février, et maintenant elle indique clairement qu’il est Le nouvel homme dans votre vie.

Dans une image que Gaga a publiée sur Instagram, elle est assise sur les genoux de Michael pendant qu’il la serre dans ses bras.

“Nous nous sommes beaucoup amusés à Miami”, a-t-il légendé sur la photo. “J’adore tous mes petits monstres et fans, vous êtes les meilleurs!”

Cependant, la chanteuse et actrice n’a pas vraiment nommé son nouveau garçon.

Elle et Polansky ont également été vues se tenant la main et s’embrassant à Las Vegas le soir du Nouvel An.