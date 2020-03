▷ Lady Gaga présentera dans son nouveau livre «des notes personnelles d’autonomisation»

Lady Gaga et sa mère Cynthia

Le livre ‘Channel Kindness: Stories of Kindness and Community’ a été réalisé par Gaga avec l’aide de sa mère.

Lady Gaga a révélé que son nouveau livre, «Channel Kindness: Stories of Kindness and Community», qu’elle a réalisé avec l’aide de sa mère, contiendra des notes d’autonomisation personnelles.

La chanteuse de 33 ans lancera la publication le 22 septembre et inclura des “histoires inspirantes écrites par des jeunes” pour aider à “briser la stigmatisation de la santé mentale”, dit-elle.

Cynthia Germanotta, la mère de Gaga, qui a joué un rôle important dans le projet, a expliqué: «Dans ces pages, vous rencontrerez les jeunes créateurs qui ont trouvé leur force intérieure, prévalant contre les agresseurs, lancé leurs propres mouvements sociaux, et ils ont décidé de briser la stigmatisation de la santé mentale. Ces conteurs partagent leurs sentiments, ont créé des espaces sûrs pour les jeunes LGBTQI + et ont embrassé la gentillesse avec chaque fibre de leur être en aidant les autres, sans rien attendre en retour. »

La collection sera diffusée par le biais de la Fondation Born This Way de Gaga, qui vise à inspirer les jeunes et a été co-fondée par Cynthia.

“Notre livre,‘ Channel Kindness ’, est plein d’espoir, couvert d’amour et inspire les lecteurs de tous âges à travers le monde à être gentils et à faire le bien.”

