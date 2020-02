▷ L’ami de Meghan Markle nie avoir enregistré le site Web “Sussex Global Charities”

Jessica Mulroney, Meghan Markle

Jessica Mulroney, amie de la duchesse, a nié avoir tenté de venir en aide à Meghan.

Vendredi dernier, après des semaines de spéculations, un porte-parole du prince Harry et de Meghan Markle a confirmé que le couple n’utiliserait pas la marque «Sussex Royal» après la transition vers leur nouvelle vie. Cette décision a été prise, selon le porte-parole, “étant donné les règles spécifiques du gouvernement du Royaume-Uni concernant l’utilisation du mot” Royal “”.

Pourtant, le duc et la duchesse sont toujours déterminés à démarrer une organisation à but non lucratif, pas une fondation, comme ils l’ont indiqué plus tôt, comme le couple l’a noté dans une mise à jour de leur site Web, Sussexroyal.com. Ils ne l’appelleront tout simplement pas Sussex Royal, comme ils l’avaient pensé à l’origine.

Dimanche, certains pensaient avoir découvert le nouveau nom de la prochaine initiative du duc et de la duchesse, après qu’un rapport paru dans le Daily Mail affirmait que l’amie intime de Meghan Jessica Mulroney avait tendu la main au Sussex.

La publication a rapporté que Mulroney avait enregistré le site Web sussexglobalcharities.com sous son organisation caritative, le Shoebox Project, mais elle s’est empressée de clore les informations dans un communiqué sur Twitter.

“Si certains journalistes d’investigation ont fait leur travail, ils pourraient voir que la Shoebox Project Foundation appartient à un M. Roy en Caroline du Nord et n’a aucune affiliation ou lien avec notre organisme de bienfaisance The Shoebox Project”, a écrit Mulroney dans un tweet. “Bon dimanche.”

Le compte rendu officiel du Shoebox Project a cité le tweet de Mulroney et confirmé ses affirmations. “Confirmant officiellement que la” Shoebox Project Foundation “n’est pas et n’a jamais été associée au Shoebox Project for Women”, a déclaré le tweet.