▷ L’amitié entre Jennifer Aniston et Matt LeBlanc met en danger la rencontre entre amis

Matt LeBlanc, Jennifer Aniston

Bien que tout semble calme et confirmé pour la prochaine réunion des Amis, Leblanc hésite à se rencontrer.

Bien que tout semble calme et confirmé pour la prochaine réunion des Amis, selon le magazine australien New Idea, l’inimitié présumée entre Jennifer Aniston et Matt LeBlanc met en péril le programme spécial que les acteurs enregistreront bientôt.

Selon la publication, seuls la production et les autres acteurs connaissent le drame derrière des portes closes.

Selon un informateur, il semble que LeBlanc hésitait à revenir en raison des tensions avec Aniston, bien qu’il n’ait pas été précisé ce qu’on entend exactement par «tensions».

Le tabloïd mentionne des rumeurs présumées selon lesquelles les deux stars ont eu une “romance” pendant le tournage de la comédie, bien que les deux aient nié par le passé.

“Aniston et LeBlanc ont une” amitié inconfortable “, explique la source, sans détails.

Malgré les commentaires du magazine, tout semblait aller bien lorsque les six acteurs se sont rencontrés récemment et ont confirmé qu’ils préparaient quelque chose pour les fans de la série.