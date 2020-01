▷ Lana del Rey a acheté sa robe Grammy de dernière minute dans un centre commercial

Lana del Rey, Sean Larkin

La chanteuse a récupéré sa robe en argent d’inspiration vintage minuto de dernière minute », dans un centre commercial voisin.

Lana Del Rey a obtenu sa robe des Grammy Awards au centre commercial.

La chanteuse à succès “ Born to Die ” a récupéré sa robe en argent d’inspiration vintage de “ dernière minute ”, qui a été combinée avec des talons hauts dans un ton similaire et un eye-liner accrocheur, dans un centre commercial local, même si elle avait déjà a sa tenue pour les prix, car il l’aimait plus.

«J’avais une autre robe, puis mon copain et moi lui avons acheté une ceinture au centre commercial, alors je l’ai vue et j’ai adoré, c’est donc une robe de dernière minute. Mais je l’adore! “, A-t-il déclaré à Entertainment Tonight.

Lana, qui a perdu l’album de l’année pour «Norman F *** ing Rockwell» et la chanson de l’année pour la chanson principale de l’album, lors de la cérémonie de dimanche, a admis que sa robe avait besoin de quelques modifications pour s’adapter à sa taille.

Elle a déclaré: «Je l’ai conçue juste là. Donc, vous savez, un peu de mix and match. … Nous faisions tout fonctionner. “

La chanteuse de 34 ans a rejoint le tapis rouge au Staples Center de Los Angeles pour son petit ami Sean Larkin et a plaisanté en disant qu’il était “très bon” pour sa robe de correspondre à ses cheveux “renard argenté”.