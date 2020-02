▷ Lark Voorhies s’est senti “blessé” après ne pas avoir été invité à redémarrer “Saved By The Bell”

Lark Voohries

L’actrice de 45 ans qui a joué Lisa Turtle dans 86 épisodes de la série n’a pas été prise en compte pour le redémarrage.

Lark Voorhies s’est sentie “rabaissée et blessée” après avoir appris qu’elle n’avait pas été invitée à participer au redémarrage de son émission télévisée très appréciée “Saved By The Bell”.

L’actrice de 45 ans a joué Lisa Turtle dans 86 épisodes de la série de 1989 à 1992.

Mais quand il était prévu de redémarrer la série, Lark n’était pas inclus, même si ses anciens co-stars Tiffani Thiessen, Elizabeth Berkley, Mario Lopez et Mark-Paul Gosselaar sont revenus.

Réfléchissant sur le camouflet de l’émission du Dr Oz, mardi, Lark, qui était principalement dans le programme pour parler de son diagnostic de trouble bipolaire, a lu un passage de l’un de ses journaux intimes et a partagé: «Je dois admettre que je me sentais un peu méprisé et ça m’a fait mal quand je n’ai pas été invité à faire partie de la réunion de Saved by the Bell, ainsi qu’à d’autres événements des acteurs ».

«Cependant, bien sûr, j’ai également réalisé que le fait d’avoir ce trouble énigmatique pouvait avoir joué un rôle important dans cette décision objective. Dans cet esprit, je suis vraiment reconnaissant d’avoir eu l’occasion de travailler sur un programme qui a connu un tel succès. »

Lark a également été exclu de nombreux événements syndicaux que ses co-stars ont eu depuis la fin du programme, comme un dîner l’année dernière pour célébrer “30 ans d’amitié”.

Et en étant hors de telles occasions sociales, la star de l’écran a réfléchi: “Ils ont le droit de le faire et ils sont heureux dans leur élément et ils peuvent l’avoir, certainement … (Mais) la famille ne reste pas complète sans le diriger.”

On ne s’attend pas non plus à ce que Dustin Diamond, qui a joué Screech dans l’émission de télévision pour adolescents, fasse partie du redémarrage.

Le redémarrage de Bran by Bell sera diffusé sur le service de streaming NBC, Peacock.