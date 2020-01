▷ Le batteur Neil Peart du groupe Rush décède à 67 ans

Neil Peart

Le musicien est décédé après avoir perdu la bataille contre le cancer du cerveau.

Le batteur Neil Peart, membre du légendaire groupe canadien Rush, est décédé à l’âge de 67 ans.

Peart avait combattu pendant des années contre le cancer du cerveau et avait finalement perdu la bataille contre la maladie, ont rapporté des sources familiales.

Il a rejoint le chanteur et bassiste Geddy Lee et le guitariste Alex Lifeson dans Rush en 1974, et son interprétation vertueuse et ses paroles littéraires, basées sur Ayn Rand et la science-fiction, entre autres influences, ont contribué à faire du trio l’un des groupes. les plus reconnus dans le monde.