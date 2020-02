▷ Le casting de “Friends” revient 16 ans après la fin de la série

Votre navigateur ne prend pas en charge les iframes.

Après un temps de négociations, le réseau HBO a obtenu la réunion tant attendue de la distribution de la série télévisée à succès “Friends”. C’est à travers les comptes Instagram officiels, où les protagonistes de ce projet ont confirmé ces retrouvailles.

Les fans de cette histoire sont extrêmement excités par les nouvelles, car il est déjà un fait que les acteurs Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry et David Schwimmer Ils partageront à nouveau leurs expériences, 16 ans après l’enregistrement du dernier chapitre.

“Ça se passe”, était la phrase avec laquelle les acteurs ont confirmé la nouvelle et dans le cadre de ce billet, les protagonistes ont partagé une photo, capturée dans les années 90, pour imprimer une dose de nostalgie à l’annonce qui a rapidement provoqué la révélation sur les réseaux sociaux.

En quelques minutes, la réunion des “Amis” a fait le tour du monde et est rapidement devenue une tendance sur Internet, où ses followers ont montré pourquoi ils voulaient les revoir ensemble.

Il convient de noter que bien qu’aucun détail supplémentaire n’ait été fourni, l’attente grandit, car on ne sait pas comment l’histoire se poursuivra, qui est devenue une référence dans la vie de toute une génération. Officieusement, on parle d’un épisode spécial dans lequel ses protagonistes raconteront ce qui est arrivé à leur vie pendant cette période.

L’épisode spécial et tous les épisodes seront disponibles au moment du lancement de HBO en mai 2020.

De plus, parmi les quelques détails connus à ce jour, le casting original enregistrera dans la cave 24 du studio Warner Bros à Burbank, en Californie, où ils ont travaillé pendant plus de 10 ans.

Actuellement, dans cet espace, il y a des visites guidées pour que les adeptes de la série prennent des photos et visitent le Central Perk, un point de rencontre pour les amis.

Soit dit en passant, en plus de la distribution d’acteurs, HBO a obtenu la participation des réalisateurs et producteurs originaux. Ben Winston Il dirigera le spécial et sera producteur exécutif avec les producteurs exécutifs de “Friends”, Kevin Bright, Marta Kauffman et David Crane.

Aniston, Cox, Kudrow, LeBlanc, Perry et Schwimmer seront également les producteurs exécutifs du spécial. Emma Conway et James Longman sont coproducteurs exécutifs.

Kevin Reilly, le directeur du contenu, HBO Max et le président de TBS, TNT et truTV, a déclaré dans un communiqué: «J’ai réalisé ‘Friends’ lorsque j’étais aux premiers stades de développement, puis j’ai eu l’opportunité de travailler dans le de nombreuses années plus tard et j’ai adoré la regarder attraper les téléspectateurs génération après génération. Profitez d’un moment où «Friends» et le public se sont rencontrés en temps réel et nous pensons que cette réunion spéciale capturera cet esprit, réunissant les fans originaux et nouveaux. »

Les six vrais amis et anciennes co-stars se sont récemment rencontrés hors caméra, comme en témoigne le premier post d’Aniston sur Instagram, début février 2019. Soit dit en passant, Perry est devenu la sixième et dernière co-star. en rejoignant ladite plateforme.

“Friends” a eu 10 saisons depuis 1994-2004 sur NBC. La comédie a fait ses débuts en streaming sur Netflix en 2015 et y est restée jusqu’au début de 2020. WarnerMedia aurait dépensé beaucoup d’argent pour obtenir des “Amis” sur HBO Max.

Les fans fidèles ne peuvent désormais compter que le temps de revoir sur le petit écran les personnages qui ont marqué une étape de leur vie, Ross, Rachel, Monica, Joey, Chandler et Phoebe.

