▷ Le célèbre chanteur régional se résigne à perdre la vue

Il y a neuf ans, le célèbre chanteur régional Diana Reyes, « La Reina del Pasito Duranguense », une greffe de cornée a été réalisée pour sauver la vue de son œil gauche; cependant, le problème ne s’est pas arrêté là, il a continué de progresser et est devenu plus aigu. Les médecins lui ont dit qu’il n’y avait rien de plus à faire que d’attendre que la science progresse et que de nouveaux traitements l’aident. Pendant ce temps, leur qualité de vie s’est considérablement détériorée.

« JE SOUFFRE DE MYOPIE AVEC ASTIGMATISME ET MALFORMATION DES CORNES »

Ça va la santé?

Je me sens bien, je suis une personne en très bonne santé, à part mes petits yeux, qui continuent de progresser.

Qu’avez-vous exactement?

Je souffre de myopie avec astigmatisme et malformation des cornées, c’est un problème qui va continuer à augmenter avec les jours jusqu’à ce qu’on trouve quelque chose qui puisse l’arrêter. Aujourd’hui, j’utilise des lentilles hybrides spéciales, précisément à cause de la déformation de mes cornées, mais après certaines heures, c’est très stressant et fatigant pour les yeux.

Ce problème a-t-il affecté vos activités?

Oui, aujourd’hui je suis seul et je ne peux pas être seul; simplement marcher calmement dans la rue est compliqué car je ne vois pas quand il y a une marche. D’une manière ou d’une autre, je compte toujours sur Aguien, mais nous y voilà; hors de mes yeux, je vais bien. Je suis très positif, je pense que demain quelque chose peut arriver qui peut m’aider.

Avez-vous subi une intervention chirurgicale?

Il y a neuf ans, j’ai subi une greffe de cornée pour sauver la vue de mon œil gauche. Aujourd’hui, sans lunettes, je ne vois pas ou je vois très flou. C’est un problème constant, quand ce n’est pas un œil c’est l’autre. En ce moment, par exemple, ma lentille de l’œil droit ne fonctionne pas, et puisque les lentilles sont faites pour moi à Chicago, il a été difficile de les renouveler en raison de la pandémie, depuis que je suis confiné ici à La Paz, Baja California Sur.

Que vous ont dit les médecins?

Les derniers avis que j’ai reçus étaient que je devais attendre que le médicament trouve quelque chose de nouveau qui pourrait m’aider; Quatre médecins m’ont vu et m’ont pratiquement dit qu’il n’y avait rien à faire, attendez.

« IL EST TRÈS DIFFICILE DE COMMENCER À DÉPENDRE D’AUTRES, VOUS VOUS INQUIÉTEZ, VOUS STRESSER … »

Pourriez-vous perdre complètement la vue?

Absolument. C’est précisément pourquoi la cornée a été transplantée, car l’œil gauche allait déjà devenir aveugle, et la transplantation était la dernière option. De nos jours, les médecins considèrent qu’il n’est pas bon d’opérer sur mon œil droit, que je dois le laisser ainsi et attendre; cependant, si cela continue, ce sera quelque chose que je ne pourrai pas éviter.

Cette situation a-t-elle nui à votre estime de soi?

Qu’est-ce que je vous dis, il y a des choses qui ont été très difficiles. En raison de ce que je fais, je dois être presque toujours fixe et avant de pouvoir le faire seul; Maintenant, se maquiller a été un problème, c’est très difficile pour moi et soudain, je suis un peu désespéré et frustré. Il est très difficile de commencer à dépendre des autres, vous vous inquiétez, vous êtes stressé … Et je peux être très positif, mais j’ai des moments de crise quand je ne peux pas peindre mon sourcil gauche, par exemple, ou quand mon œil est très irrité et à mi-chemin à travers mon maquillage commence à pleurer … mille choses. Et plus que l’ego, c’est le désespoir de ne pas me sentir autosuffisant, indépendant, que je dois aller demander à mes cils de coller et de m’aider, mais il faut avoir la foi, c’est la dernière chose à perdre, et j’essaye de rester calme et s’habituer à certaines choses.