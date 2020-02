▷ Le chanteur de K-pop Holland se battra pour les droits de LGTB +

Hollande

Le premier chanteur ouvertement gay de Corée du Sud s’engage à lutter pour les droits des minorités.

Le chanteur Holland est la première idole de la K-Pop à être ouvertement gay dans l’industrie musicale sud-coréenne.

Et Holland a détaillé ses expériences depuis qu’il a révélé sa sexualité lors de ses débuts en 2018 avec sa chanson à succès Neverland, le premier clip de K-Pop à montrer un baiser de même sexe à l’écran.

Le chanteur de 23 ans a parlé avec passion du soutien de ses fans et de la communauté LGBT +, ainsi que de ses expériences dans l’industrie, rapporte le Daily Mail.

Holland, dont le vrai nom est Go Tae-seob, a partagé sa détermination à aider les autres et a déclaré: «Les gens veulent que je représente la communauté LGBT en Corée en ce moment, ils me soutiennent et me regardent de cette façon, alors ne le faites pas Il y a une raison pour moi de refuser. “

«Je vais me battre pour les droits de la communauté LGBT en Corée. Toutes les actions que j’attends de ma musique, le message que j’envoie et ce que j’écris, tout cela est destiné à résoudre et à changer les vues traditionalistes en Corée. »

L’homosexualité n’est pas illégale en Corée du Sud, qui a finalisé en 2003 sa classification comme «nocive et obscène», et le public accepte de plus en plus les relations LGBT + et les manifestations annuelles de la fierté gay attirent des milliers de personnes.

Cependant, la discrimination reste répandue et les homosexuels sont victimes de crimes de haine, selon les militants, tandis que les législateurs conservateurs font également pression pour que cesse la protection des minorités sexuelles.

