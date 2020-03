▷ Le chanteur Grimes aura un fils d’Elon Musk

Elon Musk, Grimes

L’interprète de 31 ans a confirmé que le milliardaire en chef de Tesla est le père du fils qu’il attend.

Grimes a confirmé que son petit ami milliardaire technologique, Elon Musk, était le père de son premier enfant.

La chanteuse, dont le nom est Claire Boucher, a montré son ventre de grossesse dans le dernier numéro du magazine Rolling Stone, et dans l’interview qui l’accompagne révèle que les informations suggérant que l’homme d’affaires deviendra père sont correctes.

Elle insiste également sur le fait que la grossesse n’a pas été une grosse surprise.

“C’est un sacrifice assez fou et seule la moitié de la population doit le faire”, explique-t-il à la publication. “C’était vraiment profond pour moi quand j’ai décidé que je le ferais, passer par l’acte d’avoir des relations sexuelles non protégées.”

«Je ne pense pas avoir sacrifié mon pouvoir en ce moment. Je n’ai jamais capitulé devant quoi que ce soit, donc c’était juste un engagement profond. »

Sa relation avec le chef de Tesla, Musk, qui est déjà père de cinq enfants, a également été un facteur dans sa décision.

“En fait, j’aime vraiment mon petit ami”, ajoute Grimes.

La femme de 31 ans sort avec le PDG de Tesla depuis 2018 et révèle qu’elle n’était pas préparée à l’attention entourant sa relation: «Personne ne me croit à ce sujet, mais je ne comprenais pas du tout dans quoi je m’embarquais. Non pas que je m’en veuille. Je ne pensais tout simplement pas que ce serait tout ça. »

