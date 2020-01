▷ Le conflit juridique continue entre Marjorie de Sousa et Julián Gil

Julian Gil – Marjorie de Sousa

L’acteur argentin a fait appel de la décision du juge, de sorte que l’action en justice se poursuivra.

La bataille juridique de Marjorie de Sousa avec Julián Gil continuera, alors que l’acteur a rouvert le dossier avec un appel.

L’actrice vénézuélienne a expliqué que la mère de son fils Matías, a refusé de se conformer à l’ordonnance du juge et a déposé un amparo, de sorte qu’ils seront à nouveau impliqués dans une procédure judiciaire, jusqu’à ce que les autorités désignent le montant que l’acteur doit payer en tant que pension. la nourriture

«Je vous informe que contrairement à ce que M. Julián Gil et son avocat ont déclaré dans plusieurs entretiens avec les médias et diverses entités au sujet de leur satisfaction et de leur accord avec la décision finale de la chambre en charge; Une fois de plus, M. Julián Gil s’est réfugié dans la peine qu’il avait déjà interjetée dans le cas de la garde de mon fils Matías », indique un communiqué publié par l’actrice.

De Sousa dit que l’acteur doutait de la véracité des besoins de l’enfant.

«Cette action a pour conséquence de continuer à reporter en temps opportun la situation juridique de mon fils. Lors de la reprise du procès d’amparo, les accords précédemment dictés dans les mesures conservatoires sont établis, où M. Julián Gil a demandé l’annulation des visites dans le centre de coexistence donnant à nouveau le résultat qu’il ne voit pas son fils Par votre choix. Ce nouveau processus a une durée de six à huit mois au cours desquels mon fils et moi continuerons d’être liés à cette situation longue, douloureuse et fastidieuse. »

Le juge avait décidé en novembre dernier que Marjorie de Sousa prendrait la garde de l’enfant, tandis que Julian Gil pouvait lui rendre visite en dehors des centres de cohabitation, tant qu’une infirmière était présente.

De plus, l’acteur devrait fournir 20% de son revenu total à titre de pension alimentaire.

