▷ Le divorce d’Angelina Jolie et de Brad Pitt a un gros perdant: Maddox

Brad Pitt, Angelina Jolie, Maddox Jolie-Pitt

Le jeune homme de 18 ans a reçu une grande partie de l’attention négative lors de la séparation de ses célèbres parents.

Alors qu’Angelina Jolie et Brad Pitt ont divorcé, leurs six enfants sont toujours sous le microscope hollywoodien. Et il y a un garçon en particulier qui a reçu la pire partie de l’attention négative: Maddox Jolie-Pitt.

Ce n’est un secret pour personne que la relation de Maddox et de son père Brad Pitt s’est tendue ces dernières années. Bien sûr, certains détails restent privés (et le seront probablement toujours), mais plusieurs rapports ont mis en lumière ce qui s’est passé avec ce couple père-fils.

À la mi-septembre 2016, il y avait des accusations d’altercation entre Brad Pitt et son fils aîné Maddox Jolie-Pitt alors que la famille était sur un vol de 12 heures de la France à Los Angeles, selon Us Weekly. Des sources ont déclaré que Brad “buvait beaucoup” et “était frustré” quand Angelina Jolie lui a demandé d’arrêter. On ne sait pas comment Maddox s’est impliqué. Quelques mois plus tard, une enquête du département des services à l’enfance et à la famille du comté de Los Angeles a finalement libéré Brad de toute allégation de maltraitance à enfant.

Angelina et Brad se sont séparés peu de temps après l’incident de l’avion, et leur représentant a déclaré à TMZ en novembre 2016: «Angelina a déclaré dès le début qu’elle sentait qu’elle devait prendre des mesures pour la santé de la famille et se sent soulagée après Des garanties ont été établies pour permettre aux enfants de guérir. » Selon certaines informations, il a été placé en détention principale.

Toute la situation semble avoir laissé un effet durable sur la relation de Brad avec son fils. Comme vu dans une vidéo In Touch Weekly en septembre 2019, Maddox a été demandé si son père lui rendrait visite à l’Université de Corée du Sud et a répondu: “Hum, je ne sais pas à ce sujet.” On lui a également demandé si sa relation avec Brad était terminée, ce à quoi il a répondu: “Quoi qu’il arrive, arrive.”

Après l’incident de l’avion et le divorce, il a été rapporté que Maddox Jolie-Pitt n’a jamais voulu revoir son père Brad Pitt. Une source a déclaré: «Vraiment [Maddox] il ne se voit pas comme le fils de Brad “, tandis qu’une autre source a déclaré:” Maddox ne veut plus jamais revoir Brad. “

En octobre 2019, une source de l’US Weekly a déclaré que même si Angelina Jolie tentait de faire la paix avec son fils avec son père, «Maddox n’a pas été réceptif. Et pour Brad, c’est une perte énorme. »

Alors que les choses avec son père sont un peu compliquées, Maddox Jolie-Pitt est très proche de sa mère Angelina Jolie et de ses cinq frères. Comme Angelina l’a partagé avec Entertainment Tonight en août 2019, tous les frères et sœurs Maddox l’ont rejoint pour l’envoyer à l’université.

Maddox, originaire du Cambodge, étudie actuellement la biochimie à l’Université Yonsei en Corée du Sud, et selon des sources universitaires, le jeune homme a déjà eu plusieurs rendez-vous avec des filles, ce qui a rendu sa mère très excitée.

Vous ne savez probablement jamais exactement ce qui s’est passé dans l’avion de la famille Pitt-Jolie ce jour-là, mais même les personnes proches de Brad Pitt ont admis qu’il avait tort. “Il y a eu une dispute père-fils qui n’a pas été traitée de la bonne manière et s’est intensifiée plus qu’elle ne le devrait”, a déclaré une source proche de la star à People. «Pitt insiste sur le fait qu’il n’a pas atteint le niveau de violence physique, que personne n’a été blessé physiquement. Il n’a frappé son fils au visage en aucune façon … Il a mis les mains sur lui, oui, parce que la confrontation était hors de contrôle. »

Non seulement Maddox Jolie-Pitt s’inquiète de la perte de Brad Pitt: il est également dit que son frère cadet, Pax Jolie-Pitt, est du côté de sa mère pour la séparation, devenant ce que des sources ont décrit comme son «plus confiant». fermer. ” En juin 2018, un juge a critiqué Angelina Jolie pour avoir mal parlé de Brad aux enfants. Il a été chargé d’informer les enfants que “le tribunal a déterminé que le fait de ne pas avoir de relation avec leur père leur était nuisible”. Six mois plus tard, une raison possible de la réticence d’Angelina à laisser Brad rester avec les enfants est apparue et a impliqué son fils vietnamien, Pax.

Si les documents judiciaires obtenus par Us Weekly sont vraiment exacts, alors Pax, 15 ans, ne peut pas être blâmé d’être en colère contre son père. On dit qu’Angelina a dit à Pax que Brad n’avait jamais voulu l’adopter, ajoutant que son père était “en colère” quand elle a quand même continué le processus d’adoption. Brad le nie, mais les experts de Us Weekly affirment que Brad s’est dit préoccupé par l’adoption d’un garçon de 3 ans sans compétences en anglais moins d’un an après la naissance de Shiloh Jolie-Pitt. On a dit que cela avait été «une période très difficile pour le couple» et que les conséquences «avaient presque mis fin à la relation».

En décembre 2018, Angelina Jolie et Brad Pitt ont finalement conclu un accord de garde, mettant fin à leur bataille de deux ans. Un communiqué publié par l’avocate de Jolie, Samantha Bley DeJean (via Entertainment Tonight), a déclaré que l’accord était “basé sur les recommandations de l’évaluateur de la garde des enfants” et garantissait que les enfants n’auraient pas à passer le test pour enfants. un essai “La présentation et les détails de l’accord sont confidentiels pour protéger l’intérêt supérieur des enfants”, a ajouté DeJean.

Une source d’Hollywood Life a déclaré que “Brad a fini par recevoir plus de temps de garde qu’Angelina ne le voulait”. Mais toutes les nouvelles qui viennent du camp d’Angelina n’ont pas été négatives. En janvier 2019, une source différente a déclaré aux mêmes médias (ET) que tous les enfants de Jolie-Pitt commencent à montrer des traits similaires à leur père, et Angelina ne pourrait pas être plus heureuse à ce sujet. “Cela lui fait chaud au cœur de penser que les enfants acquièrent certaines des qualités incroyables dont il est tombé amoureux à Brad”, a déclaré la source.

Ramasser les morceaux après Brangelina a été difficile, mais les choses semblent se calmer un peu. Selon certaines informations, les premiers se sont rencontrés en personne à deux reprises au cours des semaines précédant leur accord sur la garde partagée, ce qui ne peut être qu’un bon signe.

chargement …