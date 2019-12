▷ Le juge rejette le procès contre Alec Baldwin

Alec Baldwin

La plainte pour «diffamation» contre l'acteur pour un cas de stationnement vague a été rejetée.

Le juge présidant l'affaire du litige de stationnement Alec Baldwin a rejeté une accusation de calomnie contre l'acteur.

Baldwin a conclu un accord avec les procureurs au début de cette année et n'a été accusé de harcèlement qu'en deuxième année, et a été condamné à diverses classes de gestion de la colère et forcé de payer une amende après avoir été accusé d'avoir poussé et frappé Wojciech Cieszkowski après avoir "volé" son parking à New York en novembre.

Cieszkowski a également affirmé dans le procès qu'il était diffamatoire lorsque la star de Rock 30 a parlé à la télévision et à la radio, affirmant qu'il pensait que l'homme allait écraser sa femme, Hilaria Baldwin, lors de l'incident.

Cependant, mardi, le juge de la Cour suprême de Manhattan, David Cohen, a écrit dans une nouvelle décision que les déclarations de Baldwin dans les médias étaient des exagérations et des opinions qui n'atteignent pas le niveau de diffamation.

"Comme l'accusé (Baldwin) décrivait sa propre opinion de ce qu'il a vu, il n'y a aucune action en diffamation en vertu de la calomnie en soi", a-t-il écrit. "Les mots prononcés par le défendeur ne sont pas des mots qui accusent le demandeur d'un crime spécifique … Ce sont des mots de frustration face à la conduite de quelqu'un."

Le reste du procès de Cieszkowski contre Baldwin alléguant des voies de fait et des agressions se poursuivra devant le tribunal.

Pendant ce temps, l'acteur de "30 Rock" a déposé sa propre plainte en diffamation contre Cieszkowski en novembre, affirmant qu'il avait menti en disant que Baldwin l'avait frappé.