▷ Le jury est créé pour le procès de Harvey Weinstein

Harvey weinstein

Harvey Weinstein sera jugé pour viol et agression sexuelle à New York.

Le sort de Harvey Weinstein dans son procès pour viol et agression sexuelle à New York, sera entre les mains de sept jurés masculins et cinq féminins.

Sur les 12 personnes sélectionnées pour faire partie du jury, il y a six hommes blancs, deux femmes blanches, un homme noir, deux femmes noires et une femme afro-latine.

Trois remplaçants, une femme noire, une femme latine et un homme blanc, ont également été sélectionnés vendredi 17 janvier après un long processus, qui avait initialement commencé le 7 janvier et comportait le mannequin Gigi Hadid parmi les membres possibles du Jury, qui a été éliminé du processus.

Les déclarations d’ouverture seront prononcées mercredi et le procès devrait durer jusqu’au début mars.

Weinstein a plaidé non coupable de cinq crimes graves de viol et d’agression sexuelle, liés à des incidents présumés avec deux femmes, en 2006 et 2013. Il soutient que tous les contacts sexuels ont été convenus.