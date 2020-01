▷ Le mari de Pink, Carey Hart, ne veut plus avoir d’enfants

Carey Hart, rose

Le motard ne veut plus agrandir la famille avec Pink, avec qui il a deux enfants.

Pink et Carey Hart n’ont pas l’intention d’ajouter plus d’enfants à leur famille, car le motocycliste ne veut pas avoir plus d’enfants.

Le couple, qui s’est marié en 2006, est le père de Willow, huit ans, et de Jameson, trois ans, et la chanteuse révèle que son mari n’a pas l’intention d’agrandir la famille.

“Apparemment, c’est fini”, a déclaré Pink, rapporte Us Weekly. Et Hart lui-même confirme: “J’ai fini.”

Rose plaisante alors: “À moins que je ne le change pour un modèle plus jeune.”

Pink a laissé entendre pour la première fois que le couple n’accueillerait plus d’enfants en avril (2019), lorsqu’elle a partagé une photo d’elle avec une nouvelle moto, construite sur mesure par Hart.

Pink a légendé la photo: “Mon (amour) ne me donnera pas un autre bébé, alors il m’en a construit un.”