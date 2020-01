▷ Le mariage entre Mark Tacher et Cynthia Alesco serait en crise grave

MArk Tacher, Cynthia Alesco

Selon les rapports, le motif serait l’infidélité de l’acteur.

On dit que le mariage entre Mark Tacher et Cynthia Alesco traverse une grave crise, on dit même qu’ils entament déjà le processus de divorce.

Les rumeurs tiennent l’acteur responsable de l’échec du mariage, qui aurait été infidèle à Cynthia avec d’autres actrices. Tacher et sa femme sont en Colombie pour des raisons professionnelles et un magazine a publié qu’Alesco était venue au Mexique déçue par les tromperies de son mari.

Tacher se voit attribuer des relations amoureuses avec certaines actrices colombiennes, entre autres avec Paola Paulín et Majida Issa, ce que Cynthia n’a pas soutenu, car elle considérait son amie et confidente.

Il est prévu que Mark et Cynthia confirment ou nient ces rumeurs, car ils ont très peu de temps pour que les personnes mariées aient déjà décidé de divorcer.