▷ Le ministre prévoit de poursuivre la NFL pour le spectacle à temps partiel de J-Lo et Shakira

Un ministre et ancien entraîneur de football de l’Ohio a déclaré que l’émission le mettait “en danger de feu de l’enfer”.

Dave Daubenmire, ministre de l’Ohio et ancien entraîneur de football, dit qu’il poursuit la NFL pour son spectacle à temps partiel Super Bowl LIV, qui présentait une performance de Shakira et Jennifer Lopez, parce que ses tenues sexy et ses mouvements sensuels le mettent “En danger de feu de l’enfer.”

Daubenmire, qui présente le programme Web “Pass the Salt Ministries Coach Dave LIVE”, a déclaré dans une vidéo Facebook Live qu’il prévoyait de poursuivre la ligue avec plusieurs sociétés, dont Fox et Pepsi, pour l’émission à temps partiel imorale, selon tel que rapporté par le Daily Caller.

“Je pense que nous devrions nous asseoir dans une salle d’audience et présenter cela comme une preuve de la façon dont qui m’empêche d’entrer dans le royaume des cieux”, a déclaré Daubenmire.

Le ministre a qualifié le divertissement à temps partiel de “show porno”, indiquant que les mouvements des chanteurs “saisissant son entrejambe” étaient “pornographiques doux”.

Daubenmire a déclaré que Lopez et Shakira “ont pénétré le caractère sacré de ma maison”.

“J’ai allumé la télévision pour regarder le football, pas pour regarder une pole dance”, a déclaré Daubenmire au Daily Caller.

Daubenmire a déclaré lors de son émission sur le Web lundi que Lopez est trop vieux pour porter des vêtements révélateurs, et a noté que lorsque vous entrez “sur un site pornographique, vous ne recherchez pas des femmes de 50 ans”.

Alors que le pasteur admet qu’il n’est pas ici pour dire à la NFL ou au public ce qu’ils peuvent ou ne peuvent pas divertir, il a déclaré que la ligue “n’a pas le droit de transmettre de la pornographie douce”.

Daubenmire dit qu’il a parlé à un avocat et entamera une action en justice, se disant satisfait d’un règlement de 867 milliards de dollars. Il a également déclaré qu’il était également harcelé, notamment pour l’envoi d’images poreuses et de propositions indécentes.

