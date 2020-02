▷ Le nouveau livre de Jerry Seinfeld sortira cette année

Jerry Seinfeld

Le livre sera un recueil de 45 ans de la comédie la plus drôle et des situations de la vie réelle.

Plus d’un quart de siècle après la sortie de son livre «Seinlanguage», Jerry Seinfeld et l’éditeur Simon & Schuster ont annoncé un nouveau livre humoristique.

“Chaque fois que quelque chose de drôle m’est arrivé, que ce soit sur scène, dans une conversation ou dans une situation qui le justifie, je l’ai gardé dans un de ces classeurs d’accordéon à l’ancienne.”

Seinfeld, 65 ans, a déclaré dans un communiqué. “Donc, j’ai chaque morceau de comédie stand-up que je pensais que cela valait la peine d’économiser 45 ans de piratage, pour tout ce qui valait.”

Le nouveau livre, actuellement sans titre, arrivera en librairie le 6 octobre.

“Non seulement le livre est brillamment conçu et il rit à chaque page, mais les lecteurs pourront voir Jerry et sa comédie évoluer au fil des ans”, a ajouté Jonathan Karp, président et éditeur de Simon & Schuster, dans un libérer

En plus du Seinlanguage de 1993, Seinfeld est également l’auteur du livre pour enfants Halloween en 2002.