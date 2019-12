▷ Le père de Britney Spears aspire à une bataille législative contre le blogueur Anthony Elia

Elia dirige le site Web Absolute Britney, elle a reçu l'ordre de cesser de discuter négativement de la tutelle et d'autres questions.

Le père de Britney Spears, Jamie, a remporté vendredi une ordonnance législative contre le superfan et blogueur Anthony Elia.

Selon des documents judiciaires obtenus par Entertainment Tonight, Elia, qui gère le site Web Absolute Britney, a été sommée de cesser de discuter négativement de la tutelle, de la republication, de la distribution ou de la diffusion des publications de Britney Spears.

Le blogueur n'a toujours pas été autorisé à autoriser ou à demander à des tiers d'écrire en leur nom.

Jamie a poursuivi Elia en tant que tuteur de Britney en juin après avoir pris des menaces de meurtre de fans de la chanteuse Toxic, affirmant que le blog et ses comptes de réseaux sociaux le diffamaient ainsi que le reste de l'équipe de destination pop.

Elia a été tentée de suggérer à tort que l'équipe de Britney "utilisait leurs réseaux sociaux pour la dépeindre négativement et lui faire du mal".

Les avocats de la tutelle ont toujours demandé au tribunal des dommages et intérêts non spécifiés convenables à ceux qui gèrent "les affaires, l'occupation, la réputation de position conservatrice et communautaire" des intérêts de Britney.

Dans une déclaration à Entertainment Tonight, l'équipe de Jamie a déclaré: "Nous nions sans équivoque les accusations absurdes selon lesquelles nous avons promu des déclarations négatives ou supprimé des publications Instagram positives et envisageons la bataille appropriée."

En septembre, Jamie a démissionné temporairement en tant que conservateur du chanteur en raison de problèmes de santé persistants, et un togado a nommé le responsable des soins de Britney, Jodi Montgomery, comme conservateur à court terme.