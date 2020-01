▷ Le personnage principal du film James Bond ne sera pas une femme

Daniel Craig

Après le départ de Daniel Craig, le producteur exclut qu’une femme le remplace.

Le producteur des films James Bond, a exclu que le personnage principal soit une femme après le départ de Daniel Craig. «No Time To Die», qui sera lancé en avril, marque la sortie définitive de Craig en 007, et son remplacement n’a pas encore été annoncé.

“James Bond peut être de n’importe quelle couleur, mais c’est un homme”, a déclaré la productrice Barbara Broccoli à Variety. “Je pense que nous devrions créer de nouveaux personnages pour les femmes: des personnages féminins forts.”

«Je ne suis pas particulièrement intéressé à prendre un personnage masculin et à faire interpréter une femme. Je pense que les femmes sont beaucoup plus intéressantes que ça. »

Le prochain film de Bond verra l’actrice Lashana Lynch jouer un agent féminin 00 après que Craig’s Bond ait quitté le service actif.

Lashana Lynch joue un nouvel agent du MI6 autorisé à tuer.

Lynch a été vue dans le personnage pour la première fois dans la bande-annonce, ravivant la conversation sur la question de savoir si James Bond pourrait être réédité en tant que femme pour le prochain film. Le brocoli supervise la franchise avec son demi-frère Michael G Wilson. “Pour le meilleur ou pour le pire, nous sommes les gardiens de ce personnage”, a-t-il déclaré. “Nous prenons cette responsabilité au sérieux.”

Le couple a réfléchi à la façon dont l’ère de Craig a changé la direction de la franchise.

Le dernier film de Bond de Pierce Brosnan, Die Another Day of 2002, a été un succès financier, mais a été critiqué pour avoir brisé les limites du réalisme.

“Nous sommes devenus trop fantastiques”, dit Wilson, se référant au film. “Nous avons dû retourner sur Terre.”

L’ère Craig, en revanche, ressemble davantage au personnage original écrit par Ian Fleming.

Martin Campbell, le directeur de GoldenEye et Casino Royale, a admis qu’il n’était pas convaincu que Craig était le bon choix pour commencer, mais a admis le succès de la persuasion de Broccoli.

“Pour être honnête, il m’a fallu un certain temps pour le voir”, a-t-il déclaré. «La performance de Daniel était excellente, mais ce n’était pas un joli garçon. Barbara était décidément en sa faveur. »

Craig avait initialement indiqué qu’il ne reviendrait pas à la série, mais a accepté d’en filmer un de plus après avoir parlé avec Broccoli.

“Barbara n’accepte pas non pour une réponse”, a déclaré Craig. «Ce n’est pas dans sa timonerie. J’ai eu un bon repos, dont j’avais vraiment besoin. Et puis elle a persisté et est venue me voir avec quelques idées, que nous avons commencé à formuler, et je me suis de nouveau enthousiasmée. »

