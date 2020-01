▷ Le prince Harry a reçu des conseils de son grand-père qui n’a pas suivi

Prince Harry – Meghan Markle

Phillip d’Édimbourg a dit à son petit-fils préféré: “Vous sortez avec des actrices, ne les épousez pas.”

Le prince Harry a reçu des conseils de son grand-père, le prince Phillip, avec qui il est connu, a toujours eu une relation très étroite, mais le fils de Diana of Wales l’a ignoré.

Le mari de la reine Elizabeth II, le prince Phillip d’Édimbourg, 98 ans, réputé pour avoir été un grand conquérant dans sa jeunesse, a déclaré à son petit-fils préféré: «Vous sortez avec des actrices, ne les épousez pas », Mais selon le Daily Mail, Harry était tellement amoureux de Meghan Markle, que personne, ni son grand-père ne pouvait changer d’avis.

Aucun doute que la décision de Harry de prendre une actrice pour femme n’était appréciée par aucun membre de la famille royale, mais le prince était guidé par son cœur et avait l’air visiblement très heureux.

Précisément pour échapper à la pression médiatique et élever leur fils dans un environnement plus détendu, Meghan et Harry viennent d’annoncer qu’ils renoncent à leurs devoirs de premier plan dans la famille royale britannique, dédiée à une fondation créée par eux, ainsi que d’autres activités commerciales qui leur donneront l’indépendance économique, mais, selon la déclaration signée par les ducs de Sussex, ils continueront à honorer leur tradition royale et leur plein soutien à la reine Elizabeth II.

Prince Harry, Prince Phillip

Lien source