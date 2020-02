▷ Le prince Harry est présenté comme «Harry»; ne veut pas être appelé autrement

Le duc de Sussex est au Royaume-Uni pour ses derniers engagements en tant que membre senior de la royauté …

Le duc de Sussex, le prince Harry, est revenu au Royaume-Uni du Canada pour ses engagements finaux avant de s’éloigner officiellement des engagements en redevances le mois prochain.

Ce mercredi (26), il a assisté au Edinburgh International Conference Centre pour un événement pour l’initiative d’écotourisme Travalyst, qu’il a lancé l’été dernier avec des marques telles que Booking.com, Skyscanner, Tripadvisor, Trip.com et Visa pour essayer de rendre le tourisme et les voyages plus écologiques et rendre les options plus vertes plus accessibles.

Mais quand il est monté sur scène, il a dit à l’hôte de l’événement, la journaliste écossaise Ayesha Hazarika de “simplement l’appeler Harry”.

«Il a clairement fait savoir que nous devrions tous l’appeler Harry. Alors, mesdames et messieurs, accueillez Harry avec plaisir », a déclaré le commentateur de 44 ans.

Sa demande intervient quelques jours après que lui et son épouse Meghan Markle aient publié une déclaration confirmant qu’ils n’utiliseraient pas ‘Royal’ sur leur marque.

Le duc de Sussex est rentré au Royaume-Uni mardi (25) après avoir passé un mois au Canada avec sa femme et son fils de neuf mois Archie.

Le 5 mars, Meghan rejoindra Harry aux Endeavour Fund Awards à Londres et deux jours plus tard, ils seront au Royal Albert Hall de la ville pour le Mountbatten Music Festival.

Il n’est pas clair si Meghan et Archie sont actuellement au Royaume-Uni ou s’ils rejoindront Harry à une date ultérieure.

