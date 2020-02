▷ Le prince Harry et Meghan Markle cesseront d’être membres de la royauté le 31 mars.

Prince Harry, Meghan Markle

Le couple organisera plusieurs événements au Royaume-Uni avant cette date, puis ils devront viser leurs propres objectifs.

Le prince Harry et Meghan Markle commenceront leur nouvelle vie loin de la famille royale à partir de mars, après avoir annoncé leur intention de se retirer de leurs principaux rôles dans la famille en janvier.

Mercredi, il a été annoncé que, à partir du 31 mars, le couple continuera à travailler avec leurs parrainages existants alors qu’ils élaborent un plan pour des engagements au Royaume-Uni et dans le Commonwealth tout au long de l’année, le prince Harry conservant sa nomination de Major, lieutenant-commandant et chef d’escouade dans les forces armées.

Selon la mise à jour du bureau du couple, le prince Harry et Meghan, qui ont annoncé qu’ils passeraient la plupart de leur temps en Amérique du Nord, participeront à plusieurs engagements royaux en Grande-Bretagne dans les mois à venir, et Harry assistera à un événement d’Invictus Games avec Jon Bon Jovi le 28 février.

Le couple, qui n’aura plus de bureau à Buckingham Palace depuis le 1er avril, assistera également à plusieurs événements en mars, dont les Endeavour Fund Awards le 5 mars et le Mountbatten Music Festival le 7 mars.

De plus, Meghan et Harry assisteront au service du Commonwealth à l’abbaye de Westminster le 9 mars avec le reste de la famille royale.

“Le duc et la duchesse de Sussex seront régulièrement au Royaume-Uni”, a déclaré un porte-parole du couple.

Le duc et la duchesse de Sussex annonceront les détails de leur nouvelle organisation à but non lucratif plus tard dans l’année, selon le porte-parole, le couple étant prêt à garder les questions de leur travail public: le Commonwealth, l’autonomisation des jeunes et le santé mentale collective

Malgré son départ de la famille royale, le porte-parole a déclaré que les priorités d’Harry restaient de soutenir le bien-être des militaires et des femmes, la conservation, le sport pour le développement social, le VIH et Travalyst, «qui travaille pour mobiliser l’industrie du tourisme et des voyages pour le bien social ».

L’approche de Meghan reste l’autonomisation des femmes, l’égalité des sexes et l’éducation.

Selon le porte-parole, un réexamen sera effectué après 12 mois, date à laquelle la famille royale réexaminera l’accord.

“Comme il n’y a pas de précédent pour ce nouveau modèle de travail et d’indépendance financière éventuelle, la famille royale et le Sussex ont convenu d’un premier examen de 12 mois pour s’assurer que l’accord fonctionne pour toutes les parties”, a déclaré le porte-parole.

La mise à jour intervient après qu’il a été révélé que la famille royale est en pourparlers avec le couple sur l’utilisation du mot “Royal” dans leur marque.

Actuellement, le couple continue d’utiliser la marque «Sussex Royal», à la fois pour leur compte Instagram officiel, où ils ont plus de 11,2 millions de followers, et pour leur site Web.

Cependant, en janvier, après que le palais a annoncé que le Sussex n’utiliserait pas ses titres SAR car “ils ne sont plus des membres actifs de la famille royale”, la tentative du couple de marquer Sussex Royal pour leur fondation caritative a été bloquée. , après une plainte d’un médecin australien, Benjamin Worcester.

La période d’opposition du Sussex à la marque devait prendre fin le 20 février 2020, mais à la suite de la plainte du Dr Worcester, elle a maintenant été prolongée jusqu’au 20 mars 2020.