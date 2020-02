▷ Le prince Harry et Meghan Markle ferment leurs bureaux au palais de Buckingham

Photo: Instagram

Les ducs de Sussex éliminent 15 membres de leur personnel au Royaume-Uni.

Selon des informations, le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, éliminent 15 membres de leur personnel au Royaume-Uni.

Le prince de 35 ans et Meghan, 38 ans, ont récemment renoncé à leurs fonctions royales et leur décision de fermer leur bureau à Buckingham Palace vient au milieu des spéculations selon lesquelles ils envisagent de passer la plupart de leur temps. en Amérique du Nord.

Un ou deux des membres du personnel peuvent à nouveau être absorbés par la maison royale, selon le journal Daily Mail, qui rapporte que la plupart négocient actuellement une compensation.

Une source a déclaré à la publication: «Compte tenu de sa décision de prendre du recul, un bureau à Buckingham Palace n’est plus nécessaire.

“Alors que les détails sont encore en cours de finalisation et que des efforts sont faits pour redistribuer les personnes à l’intérieur de la maison royale, il y aura malheureusement des licenciements.”

Malgré sa surprise, le personnel du prince Harry au Royaume-Uni respecte sa décision de déménager en Amérique du Nord.

La source royale a ajouté: «Le duc et la duchesse ont une petite équipe, moins de 15 personnes. L’équipe est très fidèle au Sussex et comprend et respecte la décision qu’elle a prise. Tout le monde est proche et ils se soutiennent. L’équipe est occupée à aider à établir les ducs pour l’avenir et à travailler sur une série d’engagements finaux. »

La source a ajouté: “Tout le monde est une bonne personne, très fidèle et brillant dans son travail, et tout le monde ressent une douleur incroyable pour eux.”

