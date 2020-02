▷ Le prince Harry et Meghan Markle ont confirmé l’interdiction de l’utilisation de la “marque”

Meghan Markle, Prince Harry

A partir du 1er avril, le couple doit changer le nom de ses réseaux sociaux et sa fondation.

Une porte-parole du prince Harry et de Meghan Markle a confirmé que le couple n’utiliserait plus le mot “Royal” dans leur marque.

La nouvelle de l’interdiction de titre a commencé à circuler la semaine dernière, suggérant que le compte Instagram de Sussex Royal et la fondation du même nom nécessiteraient de nouveaux titres à la demande de la reine Elizabeth II, après que le couple a choisi de démissionner en tant que membres de la famille royale.

Vendredi, un représentant de Harry et Meghan a publié une déclaration sur le changement.

Il a déclaré: «Bien que le duc et la duchesse se concentrent sur les projets de création d’une nouvelle organisation à but non lucratif, étant donné les règles spécifiques du gouvernement britannique concernant l’utilisation du mot« Royal », il a été convenu que leur organisation À but non lucratif, lorsqu’elle sera annoncée ce printemps, elle ne s’appellera pas Sussex Royal Foundation.

“Le duc et la duchesse de Sussex n’ont pas l’intention d’utiliser Sussex Royal sur aucun territoire après le printemps 2020.”

Aucun nouveau nom n’a encore été annoncé pour les comptes de médias sociaux et la fondation du couple, bien qu’ils incluent apparemment “Sussex”.

Mercredi 19 février, il a été révélé que le duc et la duchesse de Sussex démissionneraient officiellement de leurs fonctions fin mars et commenceraient leur nouvelle vie indépendante le 1er avril.

Avant de se retirer de leurs fonctions royales, Harry et Meghan, qui ont vécu sur l’île de Vancouver, au Canada au cours des dernières semaines, retourneront au Royaume-Uni pour six événements, se terminant avec le Queen’s Commonwealth Service à Londres le 9 de mars.

