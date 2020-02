▷ Le prince Harry et Meghan Markle ont visité secrètement l’Université de Stanford

Meghan Markle, Prince Harry

Le couple a rencontré des universitaires de cette université pour se renseigner sur les futurs projets du couple.

Le prince Harry et Meghan Markle auraient effectué une visite tranquille à Stanford mardi pour consulter certains des universitaires de l’université au sujet d’un futur projet.

Selon le journal ‘Today’, le prince Harry et Meghan Markle ont été accueillis par le président de l’université Marc Tessier-Lavigne et les professeurs de Stanford pour une “séance de brainstorming” sur leurs efforts caritatifs. Le couple a déclaré qu’il prévoyait de créer son propre organisme de bienfaisance et de devenir financièrement indépendant alors qu’il se retirait de son rôle de membre de la royauté.

Le couple aurait pris l’avion commercial du Canada, où ils vivent maintenant après leur séparation très publique avec la famille royale. Le couple a été soumis à un examen minutieux des médias au Royaume-Uni, avec des critiques en particulier de Meghan, si virulente, qu’il a admis l’année dernière que ses amis l’avaient averti de ne pas épouser Harry car “les tabloïds britanniques détruiraient sa vie” .

“Je protégerai toujours ma famille, et maintenant j’ai une famille à protéger”, a déclaré Harry dans un documentaire ITV 2019. “Donc, tout ce qu’elle [su madre, la princesa Diana] C’est arrivé, et ce qui lui est arrivé, est incroyablement important chaque jour, et ce n’est pas que je suis paranoïaque, je ne veux tout simplement pas répéter le passé. »