▷ Le prince Harry et Meghan Markle pourraient bouleverser la reine

Meghan Markle et le prince Harry

Les ducs de Sussex pourraient utiliser le terme «royal» en dehors du Royaume-Uni, où le monarque n’a aucune juridiction.

Le prince Harry et Meghan Markle pourraient rejeter le testament de la reine Elizabeth II, en veillant à ce qu’ils puissent utiliser le nom de “Royal Sussex” en dehors du Royaume-Uni, où la monarchie et le gouvernement du Royaume-Uni n’ont aucune juridiction.

Cette semaine, la reine Elizabeth II a précisé que les ducs ne pouvaient pas utiliser le mot «royal», après avoir renoncé à faire partie de la famille royale en janvier dernier.

L’expression «Sussex Royal» l’a utilisée sur leur site Web, ainsi que dans leurs comptes de médias sociaux et avait l’intention de lancer certains articles en vente avec elle, tels que des vêtements, de la papeterie et des mouchoirs.

Dans l’accord conclu par le couple avec la famille royale britannique, il est établi que jusqu’au 31 mars, le couple continuera à représenter la royauté dans différents événements et activités, mais à partir du 1er avril, ils se séparent de leurs fonctions, et maintenant Ils ne peuvent pas utiliser le “Royal” dans aucune de leurs activités ou l’esprit d’entreprise.

“La monarchie ou le Cabinet Office n’a aucune juridiction sur l’utilisation du mot ‘Royal’ à l’étranger.” Bien que dans d’autres pays, ils ne puissent pas être empêchés d’utiliser le mot «royal», le prince Harry et Meghan Markle respecteront les règles et ne les utiliseront plus, a déclaré le Sussex dans un communiqué.