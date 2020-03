▷ Le prince Harry fait plusieurs aveux à une fausse Greta Thundberg

Le prince Harry, Greta Thundberg

Harry a été victime d’une farce des comédiens russes Vladimir Kuznetsov et Alexey Stolyarov, qui se sont fait passer pour Thundberg.

Les comédiens russes Vladimir Kuznetsov et Alexey Stolyarov ont tendu un piège au prince Harry, se faisant passer pour Greta Thunberg et son père lors d’une conversation téléphonique, a rapporté le journal The Sun.

Estimant qu’il parlait à l’activiste de 17 ans, le mari de Meghan Markle a été soulagé et a déclaré qu’ils étaient “complètement séparés de la majorité de la famille royale britannique”. Il a également parlé ouvertement de Boris Johnson, de Donald Trump, du Megxit et du prince Andrew, entre autres sujets.

«C’est compliqué, mais nous allons commencer une nouvelle vie. Parfois, la bonne décision n’est pas la plus facile. Mais c’était la bonne chose pour notre famille et pour protéger notre fils “, a déclaré Harry interrogé sur sa décision” Megxit “.

Interrogé sur son oncle, le prince Andrew, et sa relation avec Jeffrey Epstein, qui s’est suicidé en prison après avoir été accusé de traite d’enfants, il a déclaré: «J’ai très peu de choses à dire à ce sujet. Mais quoi qu’il ait fait ou non, il est complètement séparé de moi et de ma femme. »

Harry a également parlé de dirigeants mondiaux “malades” comme Donald Trump, qui “a du sang sur les mains” en raison de son manque d’engagement envers le changement climatique.

Et sur le fait qu’il n’avait plus les avantages de faire partie de la famille royale, Harry expliqua à la fausse Greta: «Oh, non, je pense que c’est beaucoup mieux. Vous oubliez que j’ai été dans l’armée pendant dix ans, donc je suis plus normal que ce que ma famille voudrait croire. Bien sûr, être dans une position différente nous donne maintenant la possibilité de dire des choses et de faire des choses que nous ne pouvions pas faire auparavant. »

Le prince a également nié que la reine Elizabeth II lui ait retiré tout titre noble ou à Meghan: «Non, rien ne nous a été enlevé. Ne croyez pas tout ce que vous lisez. “

Harry ne s’est pas encore officiellement manifesté à propos de la farce à laquelle il a été soumis et qui est devenue virale via les réseaux sociaux.