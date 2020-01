▷ Le prince Harry ne permettra pas à sa vie d’apparaître dans ‘The Crown’

Prince Harry

Pendant des mois, le prince a prévenu qu’il prendrait les mesures nécessaires pour ne pas apparaître dans la série.

Le prince Harry a depuis longtemps pris des mesures pour que sa vie n’apparaisse pas dans la série «The Crown», qui raconte l’histoire du règne d’Elizabeth II d’Angleterre.

La biographe Angela Levin, auteur du livre “Harry: Conversations avec le Prince” dit qu’il lui a dit qu’il prendrait les mesures nécessaires pour ne pas apparaître dans “La Couronne”: “Je vais m’assurer de l’arrêter avant qu’ils ne m’atteignent” , l’écrivain a révélé sur le programme «BBC Breakfast».

Depuis que la nouvelle de la démission de Meghan et Harry de leur rôle dans le cercle dur de la famille royale a été publiée, de nombreuses rumeurs ont circulé autour du couple, et l’une d’entre elles est que leur participation à la série était possible, même en s’interprétant dans l’histoire, mais avec ce que Levin a révélé, cela est complètement éloigné de la réalité.