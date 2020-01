▷ Le prince Harry prend la parole lors d’un événement sur la santé mentale

Prince Harry

Le prince est apparu dans ce qui pourrait être son dernier événement officiel en tant que membre de la royauté.

Dans ce qui pourrait être le dernier travail du prince Harry en tant que membre de la royauté, il a parlé de la santé mentale dans un clip pour promouvoir la ligue de rugby.

Dans la vidéo, Harry, 35 ans, a exhorté les gens à éviter de «cacher et endurer» leurs problèmes de santé mentale et à discuter de leurs problèmes.

“La ligue de rugby n’est pas seulement un sport, mais une communauté qui prend soin d’elle-même”, a déclaré Harry, dans ce qui ressemblait à une critique du prince William, car le rugby n’est pas un sport de plaisir pour l’héritier. Trône britannique

“Il ne s’agit pas seulement d’être en bonne forme physique, mais surtout, mentalement fort.”

«La perception de la ligue de rugby est que vous devez être dur. Vous ne pouvez pas montrer vos sentiments, vous devez sourire et le supporter. “

“Mais quelque chose comme la charte de la santé mentale nous aidera à faire de réels progrès pour éliminer la stigmatisation associée à la maladie mentale.”

Pendant ce temps, Meghan est apparue en public lorsqu’elle a visité un autre organisme de bienfaisance pour les femmes à Vancouver.

«La duchesse de Sussex, Meghan Markle, est venue parler de la justice climatique pour les filles et des droits des peuples autochtones. “C’était formidable de parler de l’importance d’une approche holistique de la justice sociale et du pouvoir de leadership des jeunes femmes”, lit le compte Twitter Justice For Girls.

L’organisme de bienfaisance promeut la fin de la violence et du racisme contre les adolescentes vivant dans la pauvreté.

Au milieu de l’agitation qui se passait dans sa vie, Meghan a également trouvé plus tôt mardi le temps de visiter un refuge pour femmes à Vancouver, au Canada, où il vit actuellement avec son fils, Archie.

C’était la première fois qu’elle était vue depuis qu’elle et son mari, le prince Harry, avaient annoncé leur séparation de la famille royale.

Présentation de la Charte de remise en forme mentale de la Coupe du Monde de Rugby 2021 – une nouvelle initiative créée par la RFL qui défendra l’importance d’une bonne forme physique et créera un héritage durable dont le sport peut être fier. Le duc a été nommé mécène de la ligue de football de rugby en décembre 2016, après que celui-ci lui a été remis par Sa Majesté la Reine. Il est fier de soutenir la Rugby League et les démarches entreprises pour améliorer le sport! L’annonce de l’initiative précède le tirage au sort de la Coupe du monde RLWC2021 avec le duc de Sussex, aux côtés des représentants des 21 nations impliquées, à Buckingham Palace. Par «le coup de sifflet final du match final» de @ RLWC2021, la charte s’engage à: • – Former chaque joueur, officiel d’équipe, officiel de match, coéquipier et volontaire à prendre soin de leur propre forme mentale et de la forme mentale de ceux qui les entourent. – Aidez les joueurs de tournois à ramener leurs expériences à la maison et à développer la conscience de la santé mentale au sein de leurs propres communautés de Rugby League. – Offrir des ateliers de fitness mental à 8 000 jeunes joueurs de Rugby League et à leurs parents. – Former des entraîneurs locaux pour continuer à offrir des ateliers de conditionnement physique et laisser un héritage durable de tournoi. Cela arrive à un moment vital pour la sensibilisation au sport et à la santé mentale, le suicide étant la cause de décès la plus courante chez les hommes âgés de 20 à 49 ans ici au Royaume-Uni. Étant donné que 93% des 42 000 joueurs de la ligue de rugby et 70% des spectateurs sont des hommes, la charte de la condition physique mentale est d’une importance capitale pour aider à éduquer les joueurs et le public sur les avantages de veiller à son bien-être mental. Vidéo © @ RLWC2021

