▷ Le prince Harry quitte le Royaume-Uni et s’envole pour le Canada

Prince Harry

Le prince voyage pour rencontrer son épouse Meghan Markle et son fils Archie, après un séjour “difficile” dans son pays d’origine.

Selon des informations parues dans la presse britannique, le prince Harry a quitté le Royaume-Uni pour le Canada afin de rencontrer sa femme, l’ancienne actrice Meghan Markle.

Il est entendu que le prince Harry a voyagé ce lundi soir pour rencontrer sa femme Meghan Markle et son fils Archie, a rapporté The Telegraph.

Dimanche, le prince a fait part de sa tristesse d’avoir été contraint de renoncer à ses fonctions royales dans un accord avec la reine Elizabeth et les Windsors, ce qui l’obligera, lui et sa femme Meghan, à abandonner leurs rôles officiels actifs et à rechercher un avenir indépendant pour la famille royale.

«Notre espoir était de continuer à servir la reine, le Commonwealth et mes associations militaires sans fonds publics. Malheureusement, cela n’a pas été possible », a déclaré le prince, sixième sur la ligne du trône.

Lundi, Harry a assisté à un sommet pour les dirigeants de 21 pays africains à Londres, organisé par le Premier ministre Boris Johnson, qui est l’un de ses derniers actes officiels en tant que membre de la famille royale.