▷ Le prince Harry suit une thérapie depuis sept ans

Les ducs de Sussex ont participé à une conférence JPMorgan, où ils ont facturé 1 million de dollars pour leur discours.

Le prince Harry a révélé qu’il suivait une thérapie depuis sept ans pour faire face à la perte de sa mère. Il a raconté comment les tragédies de son enfance l’ont affecté et comment la possibilité de traiter avec un professionnel l’a aidé à tout surmonter.

Le prince, qui a décidé avec son épouse Meghan Markle de se retirer de ses obligations royales envers la monarchie britannique, a déclaré que lors de son discours d’ouverture lors d’un sommet JPMorgan à Miami jeudi soir, après avoir été présenté sur scène pour Meghan Markle elle-même.

Le Sommet sur l’investissement alternatif est la première apparition publique qu’Harry et Meghan ont faite depuis le soi-disant «Megxit», et où ils ont empoché 1 million de dollars américains.

L’événement était plein d’étoiles au South Beach Hotel et a attiré des entreprises et des titans célèbres comme Bob Kraft, Alex Rodriguez et Magic Johnson.

Selon pagesix.com, la pom-pom girl américaine Gayle King a présenté Meghan sur scène, érigée sous une immense tente sur la plage. Elle a brièvement parlé de son «amour pour son mari», puis l’a accueillie sur scène.

En plus de la façon dont il a pris soin de sa santé mentale, Harry a parlé de la décision controversée qu’ils ont prise de se séparer de leurs obligations réelles, et bien qu’il ait admis que cela a été très difficile pour lui et Meghan, il a déclaré qu’il ne regrettait pas sa décision d’abandonner les redevances parce que ” Il veut protéger sa famille. »

Après le discours, on pense qu’ils ont eu un dîner privé avec certains des invités.

