▷ Le prince William et Kate Middleton prennent une pause dans leurs engagements royaux

Les ducs de Cambridge veulent profiter des vacances scolaires de leurs enfants pour passer du temps en famille …

Selon Us Weekly, le duc et la duchesse de Cambridge, le prince William et Kate Middleton, prendront une pause dans leurs fonctions royales dans les prochaines semaines lorsque leurs enfants, le prince George et la princesse Charlotte, seront en vacances du école.

Les enfants de six et quatre ans fréquentent Thomas Battersea à Londres et se reposent vers la fin février, donc le prince William et Middleton profiteront également de cette période pour passer plus de temps avec le prince Louis de 22 mois.

Cette brève pause tombe après que le prince Harry et Markle se soient retirés de façon inattendue de leurs fonctions royales en janvier, suivis d’un déménagement au Canada. Depuis lors, il a été signalé que les responsabilités de Middleton avaient considérablement augmenté, lui causant un certain stress.

“Kate panique et a eu des épisodes d’anxiété”, a déclaré une source à Us Weekly en janvier. “Il a à peine le temps de se reposer, et quand il essaie de dormir, son esprit bat constamment.”

Malgré cela, la pression supplémentaire a renforcé leurs relations avec le prince William. Une autre source souligne la publication selon laquelle le duc et la duchesse se «soutiennent mutuellement» tout au long de la période d’ajustement.

«Les Cambridge sont plus occupés que jamais depuis que Harry et Meghan ont quitté le Royaume-Uni. On pourrait penser que leur emploi du temps chargé ferait pression sur le mariage, mais en réalité cela les a encore plus unis », a déclaré la source.

