▷ Le procès pénal de Lori Loughlin et Mossimo Giannulli aura lieu en octobre

Lori Loughlin, Mossimo Giannulli

Le parquet tentera d’utiliser les filles du couple comme témoins pour obtenir une condamnation.

Le procès pénal de Lori Loughlin et de son mari Mossimo Giannulli pour leur rôle dans le scandale de l’admission à l’université est prévu pour octobre.

Les procureurs ont révélé mercredi que les premiers procès devraient commencer en octobre avec Loughlin, son mari et trois autres parents devant comparaître devant un tribunal fédéral de Boston.

Deux autres procès sont prévus au début de 2021 et à la fin du printemps 2021 pour les 10 autres parents qui ont plaidé non coupables d’avoir soudoyé des administrateurs de l’université pour des centaines de milliers de dollars pour emmener leurs enfants dans les meilleures universités.

Loughlin et Giannulli ont plaidé non coupables de complot en vue de commettre une fraude, un blanchiment d’argent et des pots-de-vin, et s’ils ne passent pas à un plaidoyer de culpabilité, leurs filles Bella et Olivia Jade peuvent être appelées à témoigner en octobre.

Une source proche du dossier a déclaré que son équipe juridique avait déclaré à Loughlin que le bureau du procureur américain utiliserait ses filles comme témoins vedettes dans l’espoir d’obtenir une condamnation, selon US Weekly.

Bella Giannulli, Olivia Jade