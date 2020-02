▷ Le procureur pourrait rouvrir le dossier de la mort de James Brown

James brown

La légende de l’âme est décédée en 2006, et bien qu’il ait été dit qu’il a subi une crise cardiaque, de nouvelles preuves suggèrent qu’il pourrait s’agir d’un homicide.

Le bureau du procureur du comté de Fulton envisage de rouvrir le cas de la mort de la légende de l’âme James Brown en raison de nouvelles preuves.

Jacque Hollander, qui connaissait Brown avant sa mort, a remis plusieurs articles aux enquêteurs, suggérant qu’il avait été tué.

Un représentant du bureau du comté de Fulton a confirmé sur le site Web de TMZ que l’avocat Paul Howard a trouvé Hollander mercredi et qu’elle a donné aux enquêteurs plusieurs nouveaux éléments de preuve, y compris des SMS et une liste de témoins, ce qui indique Un possible homicide.

L’avocat a demandé aux enquêteurs d’interroger Hollander et d’analyser les preuves alléguées, qu’il admet avoir gardées pour lui. Les autorités ont exprimé un vif intérêt à rouvrir le dossier.

James est décédé à l’âge de 73 ans le jour de Noël 2006, dans un hôpital d’Atlanta. Son certificat de décès suggère qu’il a subi une crise cardiaque, mais les rumeurs de meurtre n’ont jamais cessé.