▷ Le procureur veut la mère de Lindsay Lohan six mois de prison

Lindsay Lohan avec sa mère Dina

Dina Lohan a été accusée de conduire en état d’ébriété, de s’écraser et de fuir le lieu de l’accident.

Les procureurs de New York demandent une peine de six mois de prison pour la mère de Lindsay Lohan, Dina, après son arrestation le week-end pour conduite en état d’ébriété et fuite du lieu d’un accident.

La femme de 57 ans est accusée d’avoir écrasé sa Mercedes 2016 dans un autre véhicule devant un restaurant de Long Island samedi soir (11 janvier), avant de fuir les lieux et de se diriger vers sa maison voisine.

Cependant, l’autre chauffeur a appelé la police et l’a poursuivie, en suivant la matriarche de la famille Lohan jusqu’à sa propriété, où elle a été arrêtée.

Dina a plaidé non coupable à l’accusation de crime dimanche, et lors d’une audience de suivi au tribunal du comté de Nassau mercredi, il a été révélé qu’un accord de plaidoyer lui avait été proposé, qui l’oblige à plaider coupable de conduite dans un état de ivre et fuir le lieu d’un accident, en échange d’une saison de six mois derrière les barreaux.

Le procureur adjoint Alexandra Wolff essaie également de la mettre en probation pendant cinq ans, rapporte PageSix.com.

Après l’annonce de la négociation, la juge Patricia Harrington a annoncé qu’elle reporterait l’affaire au 27 février “pour enquêter sur les dispositions et les programmes qui pourraient être disponibles” pour Dina, qui a déjà été condamnée pour le même crime en 2014.

Son avocat, Mark Jay Heller, a refusé de commenter l’affaire après l’audience.

