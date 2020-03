▷ Le Runaway reporte son lanceur à cause du coronavirus

Peter Rabbit 2

Le film sortira dans le monde entier jusqu’en août de cette année pour éviter les pertes dues à la peur de l’épidémie.

Le lancement de la famille de Peter Rabbit 2: The Runaway, a été retardé jusqu’en août (2020) en raison de l’épidémie de coronavirus.

Avec la crise causée par la maladie qui s’intensifie dans toute l’Europe et l’Italie, principalement, il est dit que les patrons de Sony ont décidé de mettre la sortie du film, suite au grand succès de Peter Rabbit de 2018, dans les limbes depuis plus de quatre mois.

Selon The Hollywood Reporter, le film ne sortira plus le 27 mars, comme prévu, et recevra à la place une première internationale et américaine le 7 août.

Cette décision fait suite au report de la sortie du dernier film de James Bond, No Time to Die, également distribué par Sony, jusqu’en novembre.

Selon The Hollywood Reporter, les patrons de Sony ont pris la décision, puisque le premier Peter Rabbit a gagné 236 millions de dollars de son box-office, 351 millions de dollars en dehors de l’Amérique du Nord, et que, selon les rapports, le lancement du Aux États-Unis, la suite a été modifiée pour empêcher le piratage.