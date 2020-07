▷ Le test « surchauffé » entre Chiquis Rivera et Lorenzo Méndez

Chiquis Rivera et Lorenzo Méndez ont été vus sur une plage rattrapant le temps perdu à cause de la séparation

L’amour a triomphé! Le temps a servi à se rendre compte qu’ils étaient toujours amoureux et que les différences n’étaient pas inconciliables. Chiquis Rivera et Lorenzo Méndez se sont donné une autre occasion très romantique.

Un paparazzi les a capturés dans une idylle pleine d’amour. On a vu le couple marcher main dans la main alors qu’ils marchaient le long d’une plage et regardaient le coucher du soleil. Autre signe de réconciliation, il a également été enregistré lorsqu’ils s’embrassaient passionnément.

Le spectacle Show the soup a montré les images qui révèlent la « surchauffe » entre Chiquis Rivera et Lorenzo Méndez, après avoir été séparés pendant près d’un mois et avoir dormi dans des maisons séparées.

L’union a lieu après le mariage d’un an, le 28 juin, mais ils ne l’ont pas célébré en raison de la même distance qu’ils avaient. Pendant le temps où ils ont été séparés, les deux ont été vus faire leur vie seuls.

Tout indique que Chiquis et Lorenzo Méndez fêtent leur anniversaire en rattrapant le temps perdu. Ils se sont échappés à San Diego, en Californie, où ils s’amusent ensemble; quelque chose que la fille de Jenni Rivera a révélé dans les histoires Instagram qu’elle a publiées.

Le couple avait cessé de suivre sur les réseaux sociaux, mais encore une fois ils ont cliqué sur le bouton « suivre ».

