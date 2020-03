▷ Le tribunal ordonne à Blac Chyna de remettre tous ses dossiers financiers pour un procès contre les Kardashian

Blac Chyna

Chyna a poursuivi son ancien Rob Kardashian, ainsi que le reste de sa famille pour l’annulation de son émission de téléréalité «Rob & Chyna».

Blac Chyna a été condamnée à remettre ses dossiers financiers à la justice dans son procès contre son ex-petit ami Rob Kardashian et sa célèbre famille.

La star de téléréalité de 31 ans poursuit son ex-amant, sa mère Kris Jenner, ses sœurs Kim Kardashian West et Khloe Kardashian et sa demi-sœur Kylie Jenner pour l’annulation de son émission “ Rob & Chyna ” après une seule saison. , et lui a coûté des millions de dommages et intérêts après qu’elle aurait été calomniée dans la presse.

Dans des documents obtenus par The Blast, un juge d’un tribunal de Los Angeles a ordonné au directeur commercial de Chyna, Walter Mosley, de remettre tous les documents liés à l’entreprise de son client; Lashed, 88 Fin et Blac Chyna Inc.

Le juge a menacé le tribunal de prononcer des sanctions si les documents correspondants n’étaient pas remis dans les meilleurs délais.

Chyna poursuit le clan Kardashian-Jenner pour avoir interféré avec son émission et finalement provoqué E! l’annulera en 2016.