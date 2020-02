▷ Les avocats de Chris Brown ne veulent plus vous représenter

Chris Brown

Des membres de l’équipe du chanteur ont demandé l’autorisation de se retirer d’un cas d’agression sexuelle.

Chris Brown a un nouveau problème juridique: ses avocats veulent le laisser comme client.

Les membres de l’équipe de la chanteuse ont demandé la permission de se retirer d’une affaire qui concerne une agression sexuelle présumée à la maison de Brown à Tarzana en 2017, selon The Blast.

Jane Doe, non identifiée, a déposé une plainte contre Chris et son partenaire, Lowell Grissom, Jr., alléguant que ce dernier l’avait agressée après que Brown ait essayé de lui donner de la drogue.

Chris a nié toutes les accusations.

Dans les nouveaux documents, l’avocat Blair Berk déclare que Brown n’a pas rempli ses obligations en vertu de son contrat.

“Ces derniers mois, M. Brown n’a pas respecté ses obligations matérielles aux termes de notre lettre d’engagement et a rendu déraisonnablement difficile pour Tarlow & Berk de mener à bien la représentation”, écrit-il. “Notre relation avec M. Brown a atteint un point où Tarlow & Brown et moi ne pouvons plus la défendre ou la représenter correctement.”

Un autre avocat, Zia Modabber, a déposé la même requête.

Un juge n’a pas encore échoué.