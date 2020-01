▷ Les comtes de Wessex assument les fonctions royales des ducs de Sussex

Comtes de Wessex

Tandis que Meghan Markle et le prince Harry “reculent”, “le prince Edward et Sophie” grimpent “.

Alors que Meghan Markle et le prince Harry se “retirent” de leurs fonctions royales, le prince William et Kate Middleton, qui ont fait leur première apparition publique conjointe mercredi depuis l’annonce du “Megxit”, se préparent à organiser une réception au palais de Buckingham lundi pour célébrer le Sommet sur l’investissement entre le Royaume-Uni et l’Afrique.

Alors que Markle, 38 ans et Harry, 35 ans, seront probablement absents, un autre couple royal, Prince Edward et Sophie, comtes de Wessex, accompagnera William, 37 ans, et Middleton, 38 ans.

Edward est l’oncle de William, le frère cadet du prince Charles, et est considéré comme un membre à plein temps de la famille royale avec sa femme, Sophie.

Alors que la tante de William, la princesse Anne, participe généralement à des événements de grande envergure, comme elle le fera lundi, Edward, 55 ans, n’est généralement pas vu lors de tels événements.

Edward, également connu sous le nom de comte de Wessex, et Sophie, 54 ans, partagent deux enfants: Louise, 16 ans, et James, 12 ans.

Selon le site Web de la famille royale, Edward «exécute un calendrier chargé d’engagements en faveur d’un grand nombre d’organismes de bienfaisance. Son Altesse Royale est particulièrement passionné par les organisations et les causes qui offrent des opportunités aux jeunes. »

Le comte a assumé une poignée des fonctions précédemment exercées par son père, le prince Phillip, qui a pris sa retraite de ses fonctions royales.

«Le sommet démontrera la force des relations entre le Royaume-Uni et l’Afrique, montrera et promouvra l’étendue et la qualité des opportunités d’investissement en Afrique et soulignera l’engagement du Royaume-Uni à soutenir le développement économique en Afrique, y compris à travers le la création d’emplois et de nouveaux partenariats », explique Kensington Palace dans un communiqué obtenu par le magazine People.

