▷ Les ducs de Sussex rejettent l’invitation aux Oscars

Photo: @sussexroyal

Meghan et Harry ont été invités à présenter l’un des principaux prix, mais ont dit «non».

Meghan Markle et le prince Harry n’ont pas accepté de participer à la 92e édition des Oscars, car ils ont été invités à remettre le prix principal.

Les ducs de Sussex ont reçu l’invitation spéciale pour remettre le prix du meilleur film, mais ont décidé de décliner leur apparition dans un tel événement médiatique, auquel ont assisté d’innombrables stars de la série au Dolby Theatre de Los Angeles.

S’il avait accepté, cela aurait été sa plus importante apparition en public après avoir renoncé à la royauté, mais ils ont sûrement considéré que ce n’était pas une bonne idée de participer à cet événement, car ils veulent gérer un profil plus discret et se concentrer sur les événements caritatifs, et d’améliorer la santé de la planète.