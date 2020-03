▷ Les enfants de Tom Hanks et Rita Wilson restent positifs après le diagnostic de leurs parents

Tom Hanks et sa femme Rita Wilson

Colin et Chet Hanks ont utilisé les médias sociaux pour reconnaître le soutien reçu.

Les enfants de Tom Hanks et Rita Wilson restent positifs après le diagnostic de coronavirus de leurs parents. Colin et Chet Hanks ont utilisé les médias sociaux pour les remercier du soutien qu’ils ont reçu.

“Nous sommes très reconnaissants du grand soutien de chacun”, a écrit la star de Jumanji, 42 ans, sur les réseaux sociaux. «Mes parents reçoivent d’excellents soins en Australie et ils se portent bien (et de bonne humeur) dans les circonstances. Même si je suis à Los Angeles et que je ne les ai pas vus depuis plus de trois semaines, nous avons été en contact constant et [estoy] sûr qu’ils se remettront complètement », précise-t-il.

Son frère cadet, 29 ans, a ajouté dans une vidéo: «Oui, c’est vrai, mes parents ont contracté un coronavirus. Fou Ils sont tous les deux en Australie en ce moment parce que mon père y tournait un film. Je viens de décrocher avec eux. Ils vont bien tous les deux. Ils ne sont même pas si malades, ils ne s’en inquiètent pas, ils ne trébuchent pas, mais ils prennent évidemment les précautions sanitaires nécessaires. Mais je ne pense pas que ce soit quelque chose de trop préoccupant “, a-t-il déclaré.

Chet a remercié ses partisans pour leur «inquiétude et leurs bons vœux», soulignant: «Je pense que tout ira bien (…) Tout le monde reste en sécurité là-bas. Beaucoup d’amour.”

Tom et Wilson, tous deux âgés de 63 ans, ont annoncé qu’ils avaient été testés positifs pour COVID-19 heures plus tôt.

“Salut les amis. Rita et moi sommes ici en Australie. Nous nous sentons un peu fatigués, comme si nous avions des rhumes et des courbatures. Rita avait des frissons qui allaient et venaient. Fièvres légères aussi. Pour bien faire les choses, comme cela est nécessaire dans le monde en ce moment, nous avons été testés pour le coronavirus et trouvés positifs. Les responsables médicaux ont des protocoles qui doivent être suivis. Les hacks seront évalués, observés et isolés aussi longtemps que la santé et la sécurité publiques l’exigeront. Ce n’est pas beaucoup plus qu’une approche au jour le jour, n’est-ce pas? Nous tiendrons le monde à jour. Faites attention! », A écrit l’acteur.

Le couple était en Australie pendant que Hanks tournait un film sans titre d’Elvis Presley, produit par Warner Bros.