▷ Les filles aînées d’Angelina Jolie et Brad Pitt ont subi des chirurgies

Angelina Jolie, Shiloh, Zahara

Dans un essai écrit au magazine Time, l’actrice a révélé que Zahara et Shiloh avaient traversé la salle d’opération cette année.

Deux des six enfants d’Angelina Jolie et Brad Pitt ont subi une opération jusqu’à présent cette année (2020).

L’actrice a révélé que Zahara, 15 ans, et l’une de ses plus jeunes filles étaient à l’hôpital ces derniers mois.

“J’ai passé les deux derniers mois à aller et venir à des chirurgies avec ma fille aînée”, a-t-il déclaré à Time lors d’un nouveau procès, révélant qu’une de ses plus jeunes filles, Shiloh, 13 ans, avait également traversé la salle d’opération.

“Ils savent que j’écris ceci, parce que je respecte leur vie privée et nous en discutons ensemble, et ils m’ont encouragé à écrire”, a expliqué Jolie, dans sa collaboration avec le magazine de la Journée internationale de la femme (8 mars), qui s’intitulait ” Pourquoi les filles méritent amour et respect à l’occasion de la Journée internationale de la femme. »

La réalisatrice a également déclaré dans son écriture que Zahara, 15 ans, et Shiloh, 13 ans, se sont entraidés pendant qu’ils étaient à l’hôpital.

«Ils comprennent que traverser des défis médicaux et se battre pour survivre et guérir est une chose dont on peut être fier. J’ai vu mes filles prendre soin les unes des autres », explique Jolie.

“Ses frères (Maddox, 18 ans, Pax, 16 ans et Knox, 11 ans) étaient également là pour eux, encourageants et gentils”, écrit-il. “Mais en cette Journée internationale de la femme, en écrivant de l’hôpital, je me retrouve à me concentrer sur mes filles pendant un moment, et sur tout ce que j’ai appris d’eux et d’autres jeunes filles que j’ai rencontrées dans le monde.”

Jolie a encouragé les gens à rechercher le bien-être des petits, car cela se reflète toujours dans les gens qui les entourent.

«Donc, mon souhait en ce jour est que nous valorisons les filles. Puissions-nous prendre soin d’eux. Je sais que plus ils grandiront, plus ils seront en santé et plus ils donneront à leur famille et à leur communauté. »