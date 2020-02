▷ Les jurés délibèrent déjà si Harvey Weinstein est coupable ou non

Harvey weinstein

Un jury composé de 12 membres a commencé mardi à discuter du cas du producteur.

Un jury, composé de 12 membres, a commencé mardi à discuter du cas du producteur américain Harvey Weinstein, accusé d’agression sexuelle.

Après six semaines de procès, avec les témoignages de l’accusation et de la défense, ce matin, le processus de délibérations a commencé à décider de l’avenir du producteur hollywoodien, qui fait face à cinq accusations de crimes sexuels, selon The Hollywood Reporter.

Les principales accusations découlent des accusations de Jessica Mann et Miriam Haley.

Ce matin, avant que le jury ne se retire pour délibérer, la défense du producteur de films a tenté de faire destituer un juré de l’affaire parce qu’il lisait un livre sur la maltraitance des enfants, qu’ils considèrent comme un conflit et a demandé à être remplacé par un en attente

Cette demande a été rejetée, après que le procureur en chef Joan Illuzzi a déclaré qu ‘”elle n’avait rien fait de mal”.

“Nous n’avons jamais dit à ce jury de ne pas être autorisé à lire des livres”, a-t-il déclaré.

Le jury doit parvenir à un verdict de culpabilité unanime pour que le producteur soit condamné. Sinon, Weinstein sera acquitté.