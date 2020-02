▷ Les Kardashian frappent les coups dans un nouveau conflit familial

Kim Kardashian, Kourtney Kardashian

Dans les avancées de la nouvelle saison, il semble que Kim et Kourtney Kardashian échangent des agressions physiques.

Dans la nouvelle saison de “Keeping Up With the Kardashians” qui est sur le point de sortir, la tension entre sœurs s’intensifie.

Depuis la saison dernière, Kourtney Kardashian avait exprimé son mécontentement à l’égard de la téléréalité familiale, décidant de devenir plus privé de sa vie, car il sent que plus il s’expose, plus les gens pensent. Ses sœurs Kim Kardashian et Khloé Kardashian ont affronté leur sœur aînée parce qu’elle a cessé d’enregistrer pour le spectacle, et il n’est pas juste qu’elles soient si ouvertes avec leur vie et Kourtney fermée.

Dans un aperçu de la nouvelle saison, qui s’ouvre le 26 mars sur la chaîne E!, Il semble que Kourtney et Kim atteignent les coups. Le combat a été enregistré par les caméras, et les fans des célébrités assisteront au moment gênant.