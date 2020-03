▷ Les Simpsons ont prédit la propagation de Tom Hanks par le coronavirus

Tom Hanks dans «The Simpsons»

Deux épisodes de la série animée “prédisent” ce qui se passe actuellement pour l’acteur qui, avec sa femme, porte le COVID-19.

Les Simpsons, une série animée également connue pour prédire l’avenir, le fait à nouveau. Cette fois, la “prédiction” est liée au coronavirus qui a infecté l’acteur Tom Hanks, 63 ans.

Dans l’épisode de 1993 Marge In Chains, un virus est introduit qui vient d’Extrême-Orient et atteint la planète entière. Dans un autre chapitre plus récent, en 2007, la version de la série où Tom Hanks a participé à un épisode dans lequel il prétend avoir été “isolé”, et déclare “c’est Tom Hanks qui dit que si vous me voyez en personne, laissez-moi tranquille”.

Avec cela, les fans ont lié les deux épisodes aux événements actuels: la pandémie de coronavirus et la propagation de Tom Hanks et de sa femme.

Dans Marge In Chair, le virus s’appelle la grippe d’Osaka et son épicentre est le Japon, tandis que le coronavirus est originaire de Wuhan, en Chine.